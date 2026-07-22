Sebastian Nanasi bryter med HCM

Hasan Cetinkayas agentnätverk HCM representerar inte längre Sebastian Nanasi.

Det bekräftar spelarens pappa Dennis.

– Vi var inte helt nöjda med hur övergången mellan Malmö och Strasbourg gick till, säger han till Kristianstadbladet.

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Sebastian Nanasi lämnade Malmö FF för Strasbourg augusti 2024. Övergångssumman landade på 125 miljoner kronor, vilket där och då var den dyraste försäljningen någonsin av en allsvensk klubb.

Under affären representerades Nanasi av Hasan Cetinkaya och hans nätverk HCM. Men så är inte längre fallet. Dennis Nanasi, far till Sebastian, bekräftar till Kristianstadbladet att familjen numera agerar som spelarens representanter.

– Vi var inte helt nöjda med hur övergången mellan Malmö och Strasbourg gick till. När vi fick klarhet i det valde vi att bryta med de agenter vi hade. Därför har familjen startat ett företag, säger Dennis Nanasi.

Enligt Dennis Nanasi hade familjen lite insyn i övergången till en franska klubben. Det är den främsta anledningen till att familjen tagit över ansvaret.

– Det är ”Sebbe” som ska sitta på makten. Om han ska lämna Strasbourg vill vi ha alla alternativen. Det finns en massa agenter som vill hjälpa till, men det är den agenten man har som får all information. Och han kan ju välja att informera eller inte informera, beroende på vilken klubb som betalar högst agentarvode, menar Dennis Nanasi.

Pappa Dennis är VD för företaget samtidigt som brodern Fabian sitter i styrelsen. Dennis Nanasi har även ett förflutet i Sebastians moderklubb Kristanstads FC som både klubbchef och sportchef.