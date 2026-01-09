Senegal klara för semifinal i AFCON – slog Mali

Vi har fått ett första lag klart för semifinal i de Afrikanska mästerskapen.

Detta i form av Senegal – som slog Mali med uddamålet under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen inleddes kvartsfinalspelet i de Afrikanska mästerskapen när Mali ställdes mot Senegal.

På Grand Stade de Tanger i Marocko skulle en av nationerna bli den första att kvalificera sig för semifinal och bli ett av de fyra bästa landslagen på kontinenten.

Efter 90 minuters spel stod det också klart att Senegal gick segrande ur kvartsfinalen efter att Everton-spelaren Iliman Ndiaye gjorde matchens enda mål i den första halvleken. Detta då han stötte in 1-0 från nära håll.

Efter detta jagade Mali en kvittering men det skulle visa sig bli mer komplicerat efter att Yves Bissouma drog på sig ett rött kort strax före paus.

Nu väntar antingen Egypten eller Elfenbenskusten i semifinal för Senegal. Den matchen spelas i morgon.