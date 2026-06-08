Uppgifter: Ersätter svenske talangen med Chelsea-flopp

Fulham spanar på Chelsea-forwarden Liam Delap.

Samtidigt väntas Jonah Kusi-Asare återvända till Bayern München, enligt uppgifter.

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Nyligen bekräftade Fulham att forwarden Raul Jimenez lämnar klubben i sommar. Enligt Talksport kommer mexikanen att ersättas med Chelseas anfallare Liam Delap. Den engelske spelaren anslöt till Chelsea för ett år sedan och har stundtals haft det svårt att slå sig in i laget.

Talksport skriver att om Fulham rekryterar Kieran McKenna som ny tränare kommer Delap med största sannolikhet att värvas in. Delap spelade under McKenna i Ipswich Town.

Den gångna säsongen noterades 23-åringen för ett mål och en assist på 28 framträdanden i Chelsea.

Kusi-Asare lämnar

Samtidigt som Jimenez lämnar Fulham uppger Talksport att Jonah Kusi-Asare också tackar för sig.

Den svenske forwardstalangen har varit utlånad till Premier League-klubben och sitter på ett kontrakt till den 30 juni. Kusi-Asare har haft det svårt att få speltid i England och sägs nu återvända till Bayern München.

Den förre AIK-talangen gjorde sju framträdanden i Premier League.