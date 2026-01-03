Senegal klart för kvartsfinal

Senegal slog Sudan med 3–1.

Nu är landslaget vidare till kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.

Foto: Alamy

Senegal ställdes mot Sudan i åttondelsfinal i Afrikanska mästerkapen. Senegal som var favoriter inför fick sig en chock när Sudan tog ledningen efter sex minuter.

Innan paus lyckades Senegal vända på matchen genom två mål av Pape Gueye. I den 77:e minuten satte Ibrahim Mbaye 3–1-målet och Senegal är vidare till kvartsfinal.

Senegal kan ställas mot antingen Mali eller Tunisien i kvarten.