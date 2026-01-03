Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Senegal klart för kvartsfinal

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Senegal slog Sudan med 3–1.
Nu är landslaget vidare till kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.

Foto: Alamy

Senegal ställdes mot Sudan i åttondelsfinal i Afrikanska mästerkapen. Senegal som var favoriter inför fick sig en chock när Sudan tog ledningen efter sex minuter.

Innan paus lyckades Senegal vända på matchen genom två mål av Pape Gueye. I den 77:e minuten satte Ibrahim Mbaye 3–1-målet och Senegal är vidare till kvartsfinal.

Senegal kan ställas mot antingen Mali eller Tunisien i kvarten.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt