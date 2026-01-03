Sent avgörande för Barça i derbyt mot Espanyol

Det såg länge ut att bli kryss i Barcelona-derbyt.

Då slog Dani Olmo till för Barça i den 85:e minuten.

Matchen slutade 2–0.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Under lördagen gästade FC Barcelona stadsrivalen Espanyol i ett Barcelona-derby. Inför matchen stod det klart att Roony Bardghji bänkats. Barça valde att starta med Lamine Yamal, Marcus Rashford och Ferran Torres på anfallet.

Barcelona som på förhand var favoriter lyckades inte göra hål på stadsrivalerna.

Det dröjde till den 85:e minuten då inhopparen Dani Olmo lyckades ge Barça ledningen. I den 90:e minuten utökade bortalaget genom Robert Lewandowski, som även han byttes in.

Roony Bardghji spenderade hela matchen på bänken.

Barcelonas seger innebär att de fortsatt ligger etta i La Liga.