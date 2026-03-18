Sigurdsson tillbaka i landslaget

Malmö FF:s Arnor Sigurdsson är tillbaka i det isländska landslaget.

Hösten 2024 var senaste gången Malmö FF:s Arnor Sigurdssons senaste landskamp för Island. Men nu får han chansen igen. 26-åringen är uttagen i landslagstruppen och till de kommande träningsmatcherna mot Kanada och Haiti i mars.

Sigurdsson står sedan tidigare noterad för 34 A-landskamper i isländska landslaget.

I truppen finns även Djurgårdens Mikael Anderson.