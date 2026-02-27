Sju personer gripna i Oslo – misstänkts för matchfixning

Under onsdagen greps sju personer misstänkta för matchfixning.

Samtliga individer ska ha kopplingar till den norska toppfotbollen.

Foto: Bildbyrån

Norsk fotboll skakas av en matchfixningsskandal. Enligt VG har sju personer gripits i Oslo, misstänkta för grov korruption och bedrägeri relaterat till vadslagning på fotbollsmatcher.

Det rör sig om personer från den norska fotbollens toppstyre, samt spelare.

Det är alltjämnt oklart hur många och vilka matcher som berörs av matchfixning.

Två av de misstänktas respektive advokater förnekar att deras klienter är gripna och vill inte kommentera ätandet ytterligare, säger VG.