Skandalen i Spanien: ”Ville inte byta om”

Viktor Tsyhankov vill bort från Girona.

I premiären av spanska andraligan i helgen vägrade han spela.

– Han ville inte byta om, säger tränaren Quique Álvarez.

Tsyhankov i Champions League mot Arsenal för sitt Girona i januari 2025. Året efter åkte laget ur spanska ligan. Foto: Bildbyrån

De slutade trea i La Liga 2023/2024.

Viktor Tsyhankov var en tongivande spelare då – men efter att klubben överraskande åkte ur spanska ligan i våras vill ukrainaren bort.

Men än så länge är han kvar, trots att han inte spelade träningsmatcherna inför ligapremiären.

Men så i helgen var 28-åringen ändå uttagen i truppen.

Men det blev inget spel i 1-1-matchen mot Leganés.

Nu förklarar tränaren Quique Álvarez varför.

– Han var faktiskt uttagen till matchen, men han ville inte byta om. Jag kan inte säga mer än så, berättar tränaren.

Ukrainaren själv kontrar på sociala medier när han menar att han tystats av klubben från att få uttala sig.

””En dag ska kommer jag att prata”, skriver Tsyhankov på Instagram.