Skandalscener i Championship – tog stryptag på åskådare

Bollen gick ut till inkast under matchen mellan Portsmouth och Cardiff City.

Då tog Cardiff-backen Krystian Bielik stryptag mot åskådaren som höll i bollen.

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Portsmouth tog emot Cardiff City hemma på Fratton Park under lördagen. I den 72:a minuten fick bortalaget ett inkast efter att bollen hamnat på läktaren.

En ung kille i publiken valde att hålla i bollen, till Cardiff-försvararen Krystian Bieliks stora förtret. När polacken försökte ta bollen kastade åskådaren iväg den, varpå Bielik svarade med att ta ett stryptag mot pojkens hals.

Situationen ledde till bråk mellan delar av publiken och bortalaget. Det hela resulterade i att den berörda åskådaren vägledes bort från läktaren. Bielik klarade sig från att få ett gult kort, vilket hade inneburit en utvisning.

Portsmouth vann matchen med 2–0.

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