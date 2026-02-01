Skandalscener i Serie A – Audero träffad av pyroteknik

Det utspelade si skandalscener i Serie A matchen mellan Cremonese och Inter under söndagen.

Cremoneses målvakt Emil Audero träffades av pyroteknik och föll till marken.

Cremonese tog emot Inter hemma i Serie A, men det var gästerna som styrde matchen i första halvlek. Lautaro Martínez och Piotr Zieliński gav Inter en tidig 2–0-ledning.

I början av den andra halvleken föll Cremoneses målvakt Emil Audero till marken efter att plötsligt ha träffats av pyroteknik.



– Aj, aj, aj. Det här är oerhört skrämmande från Intersupportrarna. Vilken idioti när man skickar in en banger, säger kommentatorn Peter Backe i TV4:s sändning.

Domaren blåste av matchen och kallade in läkare. Tv-kamerorna riktades bort från Audero innan han var okej.



En stund senare kunde matchen återupptas och Audero kunde slutföra den.