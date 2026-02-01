Skandalscener i Serie A – Audero träffad av pyroteknik
Det utspelade si skandalscener i Serie A matchen mellan Cremonese och Inter under söndagen.
Cremoneses målvakt Emil Audero träffades av pyroteknik och föll till marken.
Cremonese tog emot Inter hemma i Serie A, men det var gästerna som styrde matchen i första halvlek. Lautaro Martínez och Piotr Zieliński gav Inter en tidig 2–0-ledning.
I början av den andra halvleken föll Cremoneses målvakt Emil Audero till marken efter att plötsligt ha träffats av pyroteknik.
– Aj, aj, aj. Det här är oerhört skrämmande från Intersupportrarna. Vilken idioti när man skickar in en banger, säger kommentatorn Peter Backe i TV4:s sändning.
Domaren blåste av matchen och kallade in läkare. Tv-kamerorna riktades bort från Audero innan han var okej.
En stund senare kunde matchen återupptas och Audero kunde slutföra den.
