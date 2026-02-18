Skinner bekräftar: Sandberg knäskadad

Anna Sandberg blir borta en längre period.

Tränaren Marc Skinner bekräftar att det rör sig om en knäskada.

Hon blir borta mellan fyra och åtta veckor, säger tränaren för Manchester United.

Foto: Bildbyrån

Anna Sandberg skadade sig i mötet med Atlético de Madrid och tvingades då kliva av. Inledningsvis misstänktes en vadskada – men inför returen i UEFA Women’s Champions League gav Marc Skinner en ny uppdatering.

– Det handlar om knät. Hon blir borta mellan fyra och åtta veckor, säger tränaren för Manchester United.

Förhoppningen är att svenskan ska kunna spela under avslutningen av säsongen i Women’s Super League, där United för närvarande ligger tvåa.

Samtidigt betonar Skinner att klubben inte kommer att ta några risker i rehabiliteringen.

Sandberg har den här säsongen noterats för 26 matcher, ett mål och tre assist i alla tävlingar.