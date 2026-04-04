Skräckscenariot – kan åka ner i spanska tredjeligan

I maj 2024 åkte Cádiz ur La Liga.

Nu ligger laget pyrt till i spanska Segundan – och efter förlusten hemma mot Córdoba är andalusierna rejält indragna i bottenstriden.

Från La Liga till spanska tredjeligan på två år? Tja, det är ingen omöjlighet såsom Cádiz presterar just nu.

Andalusierna som spelade i La Liga från 2020 till 2024 har nu fyra raka förluster i andraligan.

Förlusten under lördagen hemma mot Córdoba (1-3) innebär att laget nu är femte sist i Segundan. De fyra sista lagen åker ner i tredjeligan.

Ner till Real Zaragoza som är fjärde sist är det fyra poäng, men då har klassikerklubben Zaragoza en match färre spelad (spelar klockan 21 under söndagskvällen hemma mot Mirandes som ligger näst sist).

Det blir en nervös vår för Cádiz belägen längst ner i södra Spanien med stränder på varsin sida av arenan Nuevo Mirandilla.