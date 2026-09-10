Slutar i landslaget – endast 26 år gammal

Noah Okafor har gjort sitt i det schweiziska landslaget.

På X bekräftar anfallaren sitt avsked.

– Det hände saker som sårade mig djupt, skriver han.

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Noah Okafor har en brokig landslagskarriär bakom sig.

Anfallaren har haft svårt att ta en plats i Schweiz startelva och i perioder varit utelämnad från truppen. Trots det fick han en plats i Murak Yakins VM-trupp i sommars.

Nu meddelar 26-åringen att han inte kommer fortsätta spela för landslaget så länge den nuvarande förbundskaptenen är kvar.

”Det här beslutet har ingenting med speltid att göra. Jag vet att jag inte alltid har gjort allting rätt tidigare. Unga spelare gör misstag, och för det har jag bett om ursäkt. Men nu är situationen annorlunda. Även under VM har jag alltid accepterat svåra perioder och ställt mig till lagets förfogande. Det var en stor ära för mig att få representera mitt land i VM”, skriver Okafor på X.

Enligt Okafor själv hade han ett bra samtal med förbundskapten inför turneringen. Väl i Nordamerika blev endast ett inhopp på 20 minuter i sextondelsfinalen mot Algeriet, som Schweiz vann med 2–0.

”Det hände saker som sårade mig djupt. Förtroendet skadades. Löften hölls inte. Och när jag fick spela mot Algeriet reagerades det även på små misstag långt från vårt eget mål på ett sätt som sårade mig djupt”, säger anfallaren.

”Låt mig säga en sak direkt: Jag vet att vissa återigen kommer att tänka: ”Åh, Okafor igen, han är väl bara sur för att han knappt fick spela.” Men återigen: Mitt beslut har ingenting med min speltid att göra. Jag reste till turneringen för att stötta mitt lag på bästa möjliga sätt. På planen och vid sidan av den”, tillägger han.

Noah Okafor är noterad för två mål på 26 landskamper för Schweiz.