Smällen: Wahlqvist Egnell knäskadad

Linus Wahlqvist Egnell, 29, har ådragit sig en knäskada.

Nu väntas svensken bli borta i två till tre månader.

Det meddelar hans klubb Pogon Szczecin.

Foto: Bildbyrån

Linus Wahlqvist Egnell lämnade IFK Norrköping för polska Pogon Szczecin 2023. Svensken kritade nyligen på ett nytt treårskontrakt med klubben.

Nu har Wahlqvist Egnell fått ett bakslag. Pogon Szczecin meddelar att 29-åringen åkt på en skada i knät.

– Linus ådrog sig en knäskada i förrgår under träningen. Vi utförde omedelbart diagnostiska tester, ultraljud och magnetkameraundersökning, säger klubbläkaren Bartosz Paprota.

Det har inte rykt något korsband men en skada ska ha skett på ledbandet.

– Rehabilitering för den här typen av skador är två till tre månader, säger klubbläkaren.

Wahlqvist Egnell har gjort fyra mål och elva assist på totalt 112 matcher för den polska klubben.