Solbakken efter Ødegaards skada: ”En liten smäll”

Martin Ødegaard skadade sig i samband med Arsenals match mot Sporting.

Nu ger den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken lugnande besked.

– Jag tror inte att det är nattsvart, säger tränaren till VG.

Martin Ødegaard har haft flera mindre skador den senaste tiden. Norrmannen, tillika lagkaptenen, har startat mindre en häften av Arsenals matcher under säsongen.

I Champions League-kvarten mot Sporting var olyckan framme igen. 27-åringen behövdes lämna planen till följ av en skada i den 70:e minuten.

Det verkar däremot inte röra sig om något allvarligt. Under torsdagen gav Norges förbundskapten Ståle Solbakken lugnande besked i samband med en presskonferens i Oslo.

– Han fick en liten smäll på ett ställe där han inte skulle fått det. Men jag tror inte att det är nattsvart. Vi behöver inga fler bakslag nu, säger Solbakken enligt den norska tidningen VG.

Under hösten kvalande Norge in till VM 2026, landets första mästerskap sedan EM 2000. Som prognosen ser ut kommer Martin Ødegaard kunna medverka i turneringen.

Norge spelar sin VM-premiär i Boston den 16 juni mot Irak. Man har även Frankrike och Senegal i sin grupp.