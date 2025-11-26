Spansk media: Swedberg tillbaka i träning

Williot Swedberg, 21, har dragits med en skada.

Nu är svensken tillbaka i träning, enligt La Voz de Galicia.

Foto: Alamy

Den svenske talangen Williot Swedberg har saknats från spel med spanska Celta Vigo sedan i början av oktober. 21-åringen har dragits med en stukad fot som har hållit honom borta från både matchning och träning, men nu ser Swedberg ut att vara på väg tillbaka.

Enligt lokaltidningen La Voz de Galicia har Celta Vigo meddelat att svensken är tillbaka i träning för första gången på runt en månad.

Williot Swedberg ådrog sig fotskadan när han spelade med det svenska U21-landslaget.