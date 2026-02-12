Spanska derbyt flyttar till annan arena – klart i kväll
På söndag spelas Madridderbyt mellan Rayo och Atlético – men inte på Rayos arena Vallecas.
I stället kommer mötet att äga rum på Leganés hemmastadion.
Föregående helgs match mellan Rayo Vallecano och Real Oviedo sköts upp då planen inte ansågs vara i tillräckligt bra skick.
Det gör den fortsatt inte och därför kommer söndagens derby mellan Rayo och Atlético inte spelas på Vallecas.
I stället drabbar lagen samman på Butarque, hemmaarenan för Leganés i spanska andraligan. Detta besked kom sent under torsdagskvällen.
Leganés är en Madridförort och arenan där tar in drygt 12 000 åskådare.
