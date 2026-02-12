Spanska derbyt flyttar till annan arena – klart i kväll

På söndag spelas Madridderbyt mellan Rayo och Atlético – men inte på Rayos arena Vallecas.

I stället kommer mötet att äga rum på Leganés hemmastadion.

Estadio Municipal de Butarque, till vardags hemmaarena för Leganés i spanska andraligan. Foto: Bildbyrån

Föregående helgs match mellan Rayo Vallecano och Real Oviedo sköts upp då planen inte ansågs vara i tillräckligt bra skick.

Det gör den fortsatt inte och därför kommer söndagens derby mellan Rayo och Atlético inte spelas på Vallecas.

I stället drabbar lagen samman på Butarque, hemmaarenan för Leganés i spanska andraligan. Detta besked kom sent under torsdagskvällen.

Leganés är en Madridförort och arenan där tar in drygt 12 000 åskådare.