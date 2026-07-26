Spanska världsmästarens flirt med Real Betis: ”Mitt hem”

Dubbla Champions League-titlar på raken med PSG och färsk världsmästare med Spanien.

Men för Fabián Ruiz klappar hjärtat mest för grönvitt.

– Real Betis är allt för mig, mitt hem, säger han enligt El Desmarque.

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Han är från Sevilla och fostrad i stadens grönvita klubb Real Betis.

Det var också i Betis som Fabián Ruiz fick sitt genombrott som spelare innan han 2018 lämnade för Napoli.

Därefter har mittfältaren haft en fantastisk karriär med EM-guld 2024, två Champions League-guld på raken med PSG 2025-2026 och så ett purfärskt VM-guld med sitt Spanien.

Trots succén glömmer 30-åringen inte sina rötter och han tar till stora ord kring sitt hjärtas klubb Real Betis som kan tala för en återkomst i La Liga-klubben så småningom.

”För mig är Real Betis mitt hem, mitt lag. Real Betis är allt för mig”, säger han enligt El Desmarque.

Ruiz gjorde tre mål på 56 matcher i Real Betis A-lag mellan 2014 och 2018.