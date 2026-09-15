Hegland petad ur A-landslaget – Solbakken sågar Allsvenskan

Trots succén i Djurgården står Bo Hegland utanför Norges A-landslagstrupp.

Förbundskapten Ståle Solbakken skickar 22-åringen till U21 – och riktar samtidigt en känga mot nivån i den svenska högstaligan.

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Bo Hegland fortsätter att ösa in poäng i Allsvenskan, där han nyligen tangerade assistrekordet på 15 målgivande passningar. Så sent som förra veckan berättade stjärnan för FotbollDirekt om sin A-landslagsdröm, men avslöjade samtidigt att han ännu inte haft någon personlig kontakt med förbundskaptenen.

När Ståle Solbakken under tisdagen presenterade Norges nya trupp inför Nations League stod det klart att drömmen får vänta. I stället får Hegland nöja sig med en plats i U21-landslaget under förbundskapten Jan Peder Jalland.

– Han får chansen att visa upp sig hos Jan Peder och göra ett gott intryck där. Jag har sett Djurgården spela många matcher och han gör det väldigt bra, precis som Kristian Lien, men just nu ligger Allsvenskan ganska långt bak i jämförelse med de två andra skandinaviska ligorna, säger Solbakken.

Botheim in – Sørloth skadad

Norge, som kommer från ett historiskt VM där man tog sig hela vägen till kvartsfinal mot England, saknar skadade Alexander Sørloth. I hans ställe plockas den tidigare MFF-anfallaren Erik Botheim in i truppen vid sidan av nära vännen Erling Braut Haaland.

I Nations League väntar nu hemmamatcher mot Danmark och Portugal samt bortamöten mot Wales och Portugal.

Norges A-landslagstrupp