Spårlöst försvunnen – en månad innan premiären

Lecce har återsamlats inför den kommande Serie A-säsongen.

Då saknas Lameck Banda – utan att någon vet vad som hänt med honom.

– Tyvärr har vi inte hört någonting från honom på flera dagar, säger klubbens tekniska chef Stefano Trinchera.

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Lecce undvek nät och jämnt nedflyttning från Serie A i fjol och klubben gör sig nu redo för ytterligare en säsong i Italiens högstadivision.

Truppen befinner sig på träningsläger i österrikiska Bad Loipersdorf. Men det finns ett problem, anfallaren Lameck Banda har inte anslutit till laget.

Enligt Corriere della Sera ska zambiern, som besökte ett bröllop i hemlandet, uppget till klubben att han inte lyckats ta sig till Italien på grund av ”byråkratiska och logistiska problem”. Därefter har inte Lecce kunnat få kontakt med Banda, trots upprepade försök.

Klubbens tekniska chef Stefano Trinchera är allt annat än nöjd med situationen.

– Tyvärr har vi inte hört någonting från honom på flera dagar. Klubben har valt en linje, som vi också meddelat genom ett officiellt uttalande, och vi kommer att följa den hela vägen. Vi fortsätter att kalla Banda till läkarundersökningar, men får inga svar. Vi får se hur länge det här fortsätter. Det är dock säkert att han kommer att få ta konsekvenserna av sitt beteende, säger han och tillägger

– Att säga att vi är besvikna räcker inte. Vi har alltid ställt upp för Lameck, även när han haft personliga problem. Därför kom hans agerande som en stor överraskning för oss alla.

Lameck Banda anslöt till Lecce 2022 från Ryska Arsenal Tula. Året därpå blev han, tillsammans med lagkamraten Samuel Umtiti, utsatta för rasistiska tillmälen i samband med en bortamatch mot Lazio. Romklubben bad sedermera om ursäkt via ett officiellt uttalande.

Banda svarade för fem mål och fyra assist på 21 starter förra året. Lecce inleder Serie A-säsongen borta mot Venezia den 23 augusti.