NORDQVIST: Hysterin i Miami total – en spottloska mot Vini Jr

Vini Jr gjorde två mål och var överlägsen på plan.

Ändå var det inte han som den brasilianska publiken brydde sig om på Miami Stadium.

Allt handlade i stället om en något överviktig inhoppare i VM-gruppspelsmatchen mot Skottland.

Nu när Neymar gett sitt definitiva avsked till Brasiliens landslag går det att konstatera att han var överlägset störst till sista sekund i Seleção.

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Före matchen i ett fuktigt, varmt och alldeles underbart Miami tog jag tempen utanför arenan med såväl skottar som brasilianare.

Kring de överförfriskade skottarna handlade det mest huruvida de visste vem Robbie Ure var, Sirius stekhete anfallare som lagkamrat Melker Heier ställde sig frågande till varför han inte blev uttagen i Skottlands VM-trupp.

Svaret var nej, skottarna visste INTE vem Ure var. Sedan dess har Sirius fortsatt ta stormsteg mot SM-guldet och Ure har på fyra matcher efter VM-uppehållet gjort åtta mål på fyra matcher. Han leder därmed allsvenskans skytteliga på sina 15 mål – fem fler än tvåan Erik Botheim.

Botheim fick sin beskärda del av Norges VM-succé i och med världsberömda DJ:n Kygos släpp efter Brasilen-skalpen med Haalands och Botheims gamla dänga i ny house-tappning som blev on repeat-material hela vägen till Colombia.

Ure då? Tja, kommer han inte med i Skottlands Nations League-trupp i höst vore det minst sagt märkligt.

Neymar lämnade i tårar

Brasilien var det ja… Uttåg mot Norge blev det och det blev också Neymars sista framträdande i det brasilianska landslaget.

Vad minns man mest från Neymars VM den här sommaren? Jag tänker främst på bråket med Örjan Nyland, ordväxlingen med fula ord från de båda innan straffen på tilläggstid som trots att bollen sattes i nät från Brasiliens nummer 10 ändå visade sig menlöst i slutändan. Ett fejkkonto i Örjan Nylands namn bad sedan Neymar om ursäkt – en blåsning Neymar själv gick på genom att lajka inlägget vilket fick Nyland att ryta ifrån och be alla att anmäla kontot. Det gav effekt, kontot stängdes av.

Neymar lämnade planen i tårar och redan då verkade han ha bestämt sig att det var över i landslaget. Nu har stjärnan gett det definitiva beskedet. Det blir inga fler landskamper för ”Seleção”.

Trots att han gjorde comeback i landslaget inför VM efter 981 dagar utan spel i den gula tröjan och såg lite överviktig ut kvittade det hur bra Vini Jr var, Neymar var överlägset störst ändå.

Det märkte jag redan innan matchen mot skottarna. Efter att Neymar varit out i första matchen mot Marocko fanns han mot Skottland med i matchtruppen och mina supporterintervjuer utanför Miami Stadium med brassarna handlade om just Neymar. ”Vem är störst, Neymar eller Vincicius?”. Alla svarade Neymar. Efter matchen frågade jag ungefär samma: ”vad var störst, Vinicius två mål och uppvisning eller Neymars comeback?”. Alla svarade Neymar även där.

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En knubbis på dekis? Alla ville ändå se bråkstaken Neymar

För när Neymar byttes in med kvarten kvar kom ett öronbedövande jubel som mer eller mindre toppade jublen vid Brasiliens tre mål i matchen. Likaså när Neymar värmde upp. Hysterin i Miami var total kring Neymar och det var som en spottloska i ansiktet mot Vini Jr. Överlägset bäst och störst stjärna i Brasilien, såväl på pappret som i VM – ändå var en lite knubbig Neymar på dekis den som alla ville se, inte Real Madrid-galácticon Vini Jr.

Nu är landslagsepoken över för Neymar. Egentligen kändes ju allt rätt så slut när han lämnade PSG för Al Hilal 2023 och väl i Saudiarabien blev det ju knappt någonting i och med allvarliga skadan. Återkomsten i Santos för ett och ett halvt år sedan har utåt sett mest handlat om stjärnans bråk och hårda tag med klubbens ungtuppar.

Frågan är hur länge Brasiliens störste sedan genombrottet i Santos tidigt 2010-tal fortsätter i samma Santos innan festprissen från São Paulo lägger ner fotbollen helt. För att bara vara 34 år känns han rätt gammal.