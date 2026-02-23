Spurs klart för kvartsfinal – efter straffdrama

Londonderbyt i FA-cupen avgjordes på straffar.

Då vann Tottenham Hotspur över London City Lionesses.

Foto: Alamy

Under måndagen spelades den femte omgången av FA-cupen mellan Tottenham Hotspur och London City Lionesses. Från start fann svenskorna Hanna Wijk och Matilda Vinberg med i Spurs och Kosovare Asllani startade för Lionesses.

Det blev svenskt avtryck direkt när Matilda Vinberg satte ledningsmålet för Spurs i den sjunde minuten. I den andra halvleken vaknade London City Lionesses och vände på matchen efter två snabba mål efter dryga timmen spelad.

Spurs lyckades ta matchen till förlängning efter att Bethany England kvitterat i den 96:e minuten. Matchen gick till förlängning och efter en mållös halvtimme avgjordes det på straffar.

Inbytte Amanda Nildén satte sin straff för Spurs. Det gjorde även Hanna Wijk och straffen efter svenskan missades av Lionesses-försvararen Wassa Sangaré.

Tottenham är därmed klart för kvartsfinal där Chelsea väntar.

