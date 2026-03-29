Starfelt lugn inför framtiden: ”Det är ingen stress”

Carl Starfelt har snart bara ett år kvar på kontraktet i Celta Vigo.

Mittbacken bekräftar att samtal pågår men betonar att det inte finns någon stress kring framtiden.

– Jag tror att det har varit lite lösa samtal mellan klubben och min agent, säger han till Fotbollskanalen.

Den svenske mittbacken Carl Starfelt har varit en nyckelspelare i Celta Vigo sedan han anslöt bär även ofta kaptensbindeln. Han har kontrakt över 2027.

– Jag har ett år kvar efter den här säsongen. Det är ingen stress. Men jag tror att det har varit lite lösa samtal mellan klubben och min agent (om förlängning). Sen får vi se vart det landar, säger han till Fotbollskanalen.

Intresse har funnits tidigare, bland annat från Como, och enligt klubben har det även kommit bud på svensken.

Starfelt själv tonar dock ner spekulationerna:



– Det var väl lite i somras… Sen dess har jag bara haft fokus på att göra det så bra som möjligt. I sommar får jag se om det eventuellt kommer upp något som är intressant.

Mycket talar för att framtiden avgörs under sommarens transferfönster.