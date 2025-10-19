Starfelt utvisad för Celta Vigo – efter två gula kort

Celta Vigo ledde matchen mot Real Sociedad.

Sedan fick de klara sig utan Carl Starfelt i den andra halvleken.

Detta då han drog på sig två gula kort och visades ut i den första.

Foto: Bildbyrån

Det dröjde inte lång tid innan det första målet skulle falla i matchen mellan Celta Vigo och Real Sociedad. Detta då Pablo Durán slog till för hemmalaget och tog ledningen i den 20:e minuten.

Tio minuter senare skulle svenske Carl Starfelt, 30, dra på sig en varning.

Än värre skulle det bli när mittbacken, i den första tilläggsminuten av den första halvleken, drog på sig sitt andra gula kort på 15 minuter. Det innebar att han visades ut och fick se sitt Vigo spela klart matchen med en man mindre.

I inledningen av den andra halvleken skulle Real Sociedad kvittera genom Mikel Oyarzabal, och senare dömas bort för offside.

Matchen slutade med delad poäng – och resultatet 1-1.