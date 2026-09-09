Starfelt väntas lämna Celta Vigo: ”En förlängning känns osannolik”

Carl Starfelt sitter på ett utgående avtal med Celta Vigo.

Enligt spanska medier talar lite för en förlängning.

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Carl Starfelt fick den andra hälften av fjolårssäsongen förstörd till följd av ett diskbrock. Efter att ha varit på gränsen till att missa Sveriges VM-slutspel är mittbacken nu tillbaka för sitt Celta Vigo.

Under måndagen blev svensken målskytt när Celta fick med sig en poäng borta mot Getafe. Nu spekulerar spanska AS om den nuvarande säsongen blir den sista Starfelt gör i den ljusblåa tröjan.

”Han är en av få värvningar som Luís Campos gjort som har levt upp till förväntningarna i Vigo, och mycket talar för att han kan gå samma väg som Óscar Mingueza och lämna klubben utan att Celta får en enda euro i övergångssumma”, skriver man.

Svenskens avtal med Celta Vigo löper ut nästa sommar och redan i januari kan han göra klart med en ny klubb. Den 31-åriga mittbacken flyttade till Galicien i augusti 2023 från Celtic.



