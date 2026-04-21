Starfelts smäll – missar stormötet med Barcelona

Carl Starfelt, 30, dras med skador.

Nu missar svensken Celta Vigos match mot Barcelona.

Det rapporterar EFE.

Sedan Carl Starfelt återvänt till Celta Vigo efter landslagssamlingen har tiden kantats av skador. Den svenske försvararen har missat fem raka matcher för den spanska klubben på grund av ryggproblem.

Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE kommer 30-åringen att missa onsdagens stormöte med Barcelona.

Starfelt noteras för ett mål på 31 matcher den här säsongen.