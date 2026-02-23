Sterling efter oväntade flytten: ”Ny utmaning”

Raheem Sterling, 34, har bytt Premier League mot Feyenoord i Nederländerna.

Nu berättar han om sitt klubbval.

– Jag är här för en ny utmaning, säger han till ESPN.

Foto: Alamy

Raheem Sterling lämnade Chelsea efter en lång tid i frysboxen. Engelsmannen ryktades till flera klubbar under vinterfönstret men han landade till slut i Feyenoord.

Under söndagen gjorde Sterling debut för den nederländska klubben. Hans första match sedan maj 2025.

– Jag har inte spelat på ett tag, men jag har försökt hålla mig i form. Jag måste bygga upp mig själv steg för steg för att komma tillbaka till min gamla nivå, säger han till ESPN.

31-åringen har gjort över 80 landskamper för England och ett förflutet i klubbar som Liverpool och Manchester City. Kontraktet med Feyenoord är skrivet till sommaren.

– Jag är här för en ny utmaning. Vi har många talangfulla spelare i truppen, så det är viktigt att få stabilitet i laget och uppnå vårt mål.

Feyenoord ligger två i den nederländska högstaligan.



