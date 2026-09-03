Stjärnan bryter tystnaden – efter hjärtproblemen
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Scott McTominay diagnostiserades med oregelbunden hjärtrytm.
Den skotske stjärnan kommer att genomgå en operation.
Nu ger han en uppdatering på situationen.
Tidigare i veckan meddelade Napoli-mittfältaren Scott McTominay att han drabbats av ofarlig oregelbunden hjärtrytm. Det stod samtidigt klart att han tvingas genomgå en operation för besväret.
McTominay väntas missa Skottlands Nations League-matcher samtidigt som han är borta från spel i Napoli.
Under det italienska fotbollsförbundets gala deltog 29-åringen och gav lugnande besked kring sina hjärtproblem.
– Hur mår jag nu? Jag mår bra. Hjärtproblemet är inget problem, förklarade han.
– Jag ska fixa allt och vara tillbaka snart.
Han var samtidigt osäker på om han är redo för spel efter landslagsuppehållet. Skottland inleder Nations League-gruppspelet mot Slovenien den 26 september.
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