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Foto: Bildbyrån

Stjärnan bryter tystnaden – efter hjärtproblemen

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Scott McTominay diagnostiserades med oregelbunden hjärtrytm.
Den skotske stjärnan kommer att genomgå en operation.
Nu ger han en uppdatering på situationen.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan meddelade Napoli-mittfältaren Scott McTominay att han drabbats av ofarlig oregelbunden hjärtrytm. Det stod samtidigt klart att han tvingas genomgå en operation för besväret.

McTominay väntas missa Skottlands Nations League-matcher samtidigt som han är borta från spel i Napoli.

Under det italienska fotbollsförbundets gala deltog 29-åringen och gav lugnande besked kring sina hjärtproblem.

– Hur mår jag nu? Jag mår bra. Hjärtproblemet är inget problem, förklarade han.

– Jag ska fixa allt och vara tillbaka snart.

Han var samtidigt osäker på om han är redo för spel efter landslagsuppehållet. Skottland inleder Nations League-gruppspelet mot Slovenien den 26 september.

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