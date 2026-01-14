Stödet till Xabi Alonso – från UFC-stjärnan: ”Bortskämda barn”

Real Madrid sparkade i dagarna sin huvudtränare Xabi Alonso.

Det gillar inte alls Real-supportern tillika UFC-ikonen Khabib Nurmagomedov.

”För ett år sedan bad de honom, och nu sparkar de honom för de bortskämda barnen. Xabi, du är bäst”, säger han enligt Marca.

Det blev ingen succé med forne Real Madrid-stjärnan Xabi Alonso på tränarposten i samma klubb.

Efter bara ett drygt halvår i rollen som Carlo Ancelottis ersättare fick den 44-årige baskern sparken i måndags, detta efter förlusten i supercup-finalen mot Barcelona i Saudiarabien.

Att förre världsmästaren i UFC, Khabib ”The Eagle” Nurmagomedov är en stor Real Madrid-anhängare är ingen hemlighet.

Men nu går kampsportsikonen från Tjetjenien till attack mot spelarna i den vita tröjan då han menar att det inte var Alonso som skulle bort från klubben.

”Jag tycker att Xabi Alonso är en av de tre bästa tränarna i världen i dag. Om det här laget inte fungerade bra med honom måste vi byta ut spelarna, inte tränaren. Jag är säker på att ingen tränare kan hantera den här lagupställningen. Vi måste bli av med de nyckfulla spelarna”, säger Nurmagomedov enligt Marca.

Ny tränare i Real Madrid är nu Álvaro Arbeloa, som spelade med Alonso i såväl Liverpool som Real Madrid. Nurmagomedov tycker det är tragiskt att Alonsos tid som Real-tränare blev så kort.

”Det finns ingen lojalitet. För ett år sedan bad de honom, och nu sparkar de honom för de bortskämda barnen. Xabi, du är bäst”, hälsar Nurmagomedov till Alonso.