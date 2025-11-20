Stormatchen avbröts – efter teknikstrul

Chelsea tog emot Barcelona i Women’s Champions League.

Matcha var tillfälligt avbruten efter teknikstrul.

Matchen slutade 1–1.

Foto: Alamy

Under torsdagen spelades det ett stormöte i Women’s Champions League. Chelsea tog emot Barcelona på Stamford Bridge.

I den 16:e minuten tog hemmalaget ledningen genom Ellie Carpenter. Åtta minuter senare slog Barças anfallsstjärna Ewa Pajor till med 1–1-målet.

I den 35:e minuten avbröts matchen på grund av tekniska problem. TV-apparaten slutade fungera vilket i sin tur innebar att VAR-domarna inte kunde se matchen.

Efter cirka sju minuter återupptogs spelet igen.

Matchen slutade 1–1 efter en mållös andra halvlek.

I Chelsea spelar svenskorna Nathalie Björn som spelade hela matchen, och Johanna Rytting Kaneryd som förpassades till bänken.