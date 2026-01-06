Succé direkt efter Djurgården: ”Förväntningarna var för stora”
Zakaria Sawo visade sig bli en megaflopp i Djurgården.
Men tillbaka på Cypern nätade anfallaren direkt i helgen.
Den cypriotiska journalisten Michalis Christofinis tror inte det är en slump.
– Förväntningarna på att han skulle ersätta Deniz Hümmet skapade en stor press på honom i Djurgården, säger Christofinis till FD.
Han värvades för över 20 miljoner kronor till Djurgården precis före allsvenska starten i fjol.
Men prestigeförvärvet från Aris Limassol blev inte alls vad någon i blårandigt hoppades på.
