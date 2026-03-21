Succéforwarden hyllas: ”Som Romas Rasmus Højlund”
Donyell Malen har fått en smakstart på tiden i Roma.
Nederländaren lovordas av Lecce-tränaren Eusebio Di Francesco.
– Malen är en stark spelare i toppklass, säger han enligt Tuttomercatoweb.
Donyell Malen lämnade Aston Villa på lån till Roma i vintras. Forwarden har hittills gjort sju mål på nio framträdanden i Serie A och nu kommer lovorden inför matchen mot Lecce.
Motståndarnas tränare Eusebio Di Francesco jämför Malen med Napoli-stjärnan Rasmus Højlund.
– Malen är en stark spelare i toppklass. Han är lite som Romas Højlund. Han är utmärkt i de avslutande anfallen, i de djupa löpningarna, säger Di Francesco enligt Tuttomercatoweb.
Donyell Malens kontrakt med Roma sträcker sig till sommaren. I låneavtalet finns en köpoption på 25 miljoner pund, vilket motsvarar 311 miljoner kronor.
Roma ligger sexa i Serie A.
