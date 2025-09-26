Succén fortsätter för Lidberg – målskytt igen

Isac Lidberg fortsätter att göra succé i Darmstadt.

Svensken slog till på nytt denna fredagskväll.

Målet var svenskens sjunde för säsongen.

Foto: Alamy

Isac Lidberg har haft en fantastisk start på säsongen i Bundesliga 2.

Inför kvällens möte med Dynamo Dresden stod svensken på sex mål och en assist på sex matcher i ligan och nu har han ökat på skörden.

Lidberg slog till med Darmstadts första mål i kvällens 2–0-seger och med sitt mål så toppar nu Lidberg skytteligan i Bundesliga 2.

Ytterligare värt att notera ur ett svenskperspektiv är att Nils Fröling startade för Dynamo Dresden, 25-åringen spelade 64 minuter innan han byttes ut.