Succén fortsätter för Lidberg – målskytt igen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Isac Lidberg fortsätter att göra succé i Darmstadt.
Svensken slog till på nytt denna fredagskväll.
Målet var svenskens sjunde för säsongen.
Isac Lidberg har haft en fantastisk start på säsongen i Bundesliga 2.
Inför kvällens möte med Dynamo Dresden stod svensken på sex mål och en assist på sex matcher i ligan och nu har han ökat på skörden.
Lidberg slog till med Darmstadts första mål i kvällens 2–0-seger och med sitt mål så toppar nu Lidberg skytteligan i Bundesliga 2.
Ytterligare värt att notera ur ett svenskperspektiv är att Nils Fröling startade för Dynamo Dresden, 25-åringen spelade 64 minuter innan han byttes ut.
Den här artikeln handlar om: