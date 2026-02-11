Superligan läggs ner – Real Madrid överens med Uefa

Efter flera års dispyter är Real Madrid och Uefa överens.

Satsningen med den nya Superligan kommer att avvecklas.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

För knappt fem år sedan gick flera europeiska storlag tillsammans med annonseringen av en ny Superliga. Idén var att bryta sig loss från Uefa och forma en egen turnering.

Annonseringen av Superligan möttes med rejäl kritik från supportrar och fotbollens styrande organ. De engelska storlagen drog sig ur snabbt och de italienska giganterna kort därefter.

De två lagen som har varit kvar är Barcelona och Real Madrid. Förra veckan meddelade Barça att de dragit sig ur projektet och kvar stod ”Los Blancos” som låg i framkant i lanseringen av Superligan.

Överens med Uefa

Nu meddelar Real Madrid att de, efter fler år av att inte ha dragit jämnt med Uefa, till slut kommit överens.

”Uefa, de europeiska fotbollsklubbarna (EFC) och Real Madrid har nått en överenskommelse för den europeiska klubbfotbollens bästa”, skriver Real Madrid på sin hemsida,

”Överenskommelsen kommer också lösa den juridiska dispyten gällande den europeiska superligan”.

De lag som till en början var drivande i projektet 2021 var Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Inter, AC Milan, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool och Chelsea.



