Svensk inblandad i skandalscener i Norge: ”En skam”

Viking mot Rosenborg ballade ur rejält.

I centrum stod den svenske assisterande tränaren Marcus Tjärnberg, som tog ett stryptag på Zlatko Tripic.

– Det är en skam att någon från tränarteamet gör så, säger Vikings lagkapten.

Det var efter att Viking besegrat Rosenborg med 2–1 under söndagskvällen som det utbröt tumult på innerplanen. Spelare och ledare från båda lagen rök ihop, bland annat Marcus Tjärnberg, som är assisterande tränare i Rosenborg.

Tjärnberg sågs ta ett stryptag på Vikings lagkapten Zlatko Tripic.

Tripic er for god. Tjärnberg får vel håpe han slipper færre enn fem-ti kamper på tribunen.

– Det är en skam att någon från tränarteamet gör så. Jag tappade andan i några sekunder där och är röd runt halsen. Jag hoppas det dröjer länge innan han får sitta på en bänk och vara på en fotbollsmatch igen. Det är otroligt fult, hade detta hänt ute på gatan kan man lätt polisanmäla det, säger Tripic till norska TV2.

Dessförinnan ska Tripic i sin tur ha tagit ett grepp om halsen på Rosenborg-spelaren Adrian Pereira.

I intervjuet med Tripic etter kampen spør reporter om opptakten til situasjonen med Tjärnberg etter at Tripic og Pereira barket sammen:



– Men var du fysisk med han du?

– Men var du fysisk med han du?

– Nei, asså jeg og han snakker jo sammen og om vi knuffer hverandre litt tenker jeg at det må være lov.

– Efter kvällens match mellan Viking och Rosenborg uppstod en situation mellan Zlatko Tripic och Adrian Pereira, där Tripic strypte Adrian. Detta hör inte hemma på en fotbollsplan, och det är upp till Viking att följa upp. Efter detta reagerade vår tränare, Marcus Tjärnberg, alldeles för hårt och strypte själv Tripic. Detta är helt oacceptabelt från vår sida, och något vi som klubb djupt beklagar. Detta kommer att få konsekvenser för Marcus, och vi kommer att följa upp ärendet när vi har alla fakta på bordet, säger Rosenborgs vd, Tore Berdal, i ett uttalande.