Svenskdoldis tvåa i Europa – på offensiva passningar
Matteo Pérez Vinlöf är given i den kroatiska storklubben Dinamo Zagreb.
Där har svensken blivit Europas näst bästa ytterback under 20 år ålder.
Åtminstone när det kommer till offensiva passningar.
Matteo Pérez Vinlöf lämnade den tyska storklubben Bayern München sommaren 2025 för att prova lyckan i Dinamo Zagreb. I Kroatien har vänsterbacken fått en given plats i backlinjen.
Nya siffror visar att BP-produkten även har utmärkt sig i en internationell kontext. Statistikplattformen CIES har redovisat statistik som visar att Perez Vinlöf är Europas näst bästa ytterback under 21 när det kommer till offensiva passningar.
Svensken slår enligt statistiken i snitt 5,56 offensiva passningar per match. Endast Lech Poznans vänsterback Michal Gurgul har slagit fler (7,83).
Matteo Pérez Vinlöf har spelat totalt 25 tävlingsmatcher under sin debutsäsong i Dinamo Zagreb.
