Sverige tog klar seger mot Skottland

Sverige premiärspelade i WU23 Friendlies denna torsdagskväll.

Då tog man en klar seger mott Skottland.

Detta efter en mycket stark första halvlek.

Foto: Bildbyrån

Det svenska U23-landslaget premiärspelade ikväll i WU23 Friendlies och för motståndet stod Skottland.

Blågult började bäst och efter dryga kvarten gav Bea Sprung Sverige ledningen.

Denna ledningen utökades sedan till 2–0 genom Matilda Nildén i den 27:e minuten och bara några minuter senare utökade Ellen Wangerheim ledningen till 3–0, vilket också stod sig till halvtid.

Den andra halvleken slutade sedan mållös och Sverige tog således en klar seger i premiärmatchen i WU23 Friendlies.