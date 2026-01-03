Swedberg bröt inte på grund av skada

Williot Swedberg, 21, klev av efter 27 minuter mot Valencia under lördagen.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt rör det sig inte om en skada.

I stället var det sjukdom som stoppade den svenska stjärnan.

Foto: Alamy

Williot Swedberg har haft en stark höst i Celta Vigo. Svensken slog till med dubbla mål i segern mot Real Madrid och har fått starta i tio ligamatcher.

Under lördagen fick han förtroende från start mot Valencia. Matchen tog stopp för Swedberg i den 27:e minuten. Yttern tvingades stanna efter en löpduell och blev sittandes i gräset innan han byttes ut.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt rör det sig inte om någon skada för den svenska stjärnan. Swedberg blev magsjuk under fredagen men valde ändå att försöka spela i lördagens match. Han ska dessutom ha känt sig dålig redan innan avspark.

– Williot led i en halvtimme, som ett djur på planen, eftersom han kände att han skulle kräkas, sa Celta-tränaren Claudio Giraldez efter matchen enligt Marca.

Swedberg står noterad för fyra mål och en assist på 14 tävlingsmatcher den här säsongen.