Swedberg målskytt igen – sänkte Athletic Club

Williot Swedberg är på målhumör.
Svensken nätade när Celta Vigo slot Athletic Club i La Liga.
Matchen slutade 2–0.
Williot Swedberg gjorde två mål när Celta Vigo vann mot Real Madrid tidigare i veckan. Under söndagens match mot Athletic Club skrev svensken in sig i målprotokollet igen.
Drygt tre minuter in i den andra halvleken nådde Swedberg högst på ett inlägg och nickade in 1–0.
En stund senare utökade Celta Vigo genom Jones El-Abdellaoui. Athletic Club hade chansen att att reducera. Laget tilldelades en straff men Nico Williams bommade.
Matchen slutade 2–0 till Celta Vigo.
