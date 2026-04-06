Swedbergs dröm slog in: ”Kom hit många gånger”

Williot Swedberg, 22, gjorde mål och assist när Celta Vigo besegrade Valencia.

Svensken har alltid velat spela på Mestalla.

– Min pappa var på läktaren och blev känslosam, säger Swedberg enligt Marca.

Williot Swedberg missade Sveriges playoff på grund av sjukdom. I söndagens match mot Valencia var svensken tillbaka med besked. Swedberg svarade för både mål och assist när Celta Vigo vann med 3–2.

Matchen som spelades på Mestalla i Valencia är en speciell plats för Swedberg. 22-åringen spenderade semestrar i den spanska staden och under söndagen hade han besök av sin pappa.

– Jag kom hit många gånger när jag var liten och ville spela här. Nu är jag väldigt glad över att göra det med Celta. Min pappa var på läktaren och blev känslosam, säger Swedberg enligt Marca.

Nu väntar Europa League-kvartsfinal mot Freiburg.

– Vi är alltid fokuserade på nästa match, och det blir inte mycket vila. Vi satsar allt, vi vet att vi kan vinna varje match, oavsett om det är hemma eller borta. Många fans kommer att komma och heja på oss, och det hjälper alltid, avslutar han.