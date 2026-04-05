Swedbergs succé – mål och assist när Celta Vigo vann

Williot Swedberg fortsätter att briljera i Celta Vigo.

Svensken låg bakom mål och assist i 3–2-segern över Valencia.

Williot Swedberg har gjort en stark säsong i Celta Vigo. Under söndagen fortsatte den svenske ytterns succé.

I matchen mot Valencia stod 22-åringen för både mål och assist när Celta Vigo vände ett underläge och till slut vann med 3–2.

Swedberg noteras för åtta mål och fem framspel på 32 matcher den här säsongen.

22-åringen blev uttagen i Sveriges trupp till playoff-matcherna mot Ukraina och Polen. Han missade båda mötena på grund av sjukdom.