Talangen om bytet från Bajen till PSV: ”Ett otroligt tufft beslut”

Blott 17 år gammal men Roos Huitzing har redan hunnit med en hel del i sin fotbollskarriär.

Debut i Hammarbys A-lag 2023 och ifjol fanns hon med på bänken mot Benfica i Lissabon.

I somras valde dock talangen att lämna klubben, flyttlasset gick då till den nederländska storklubben PSV Eindhoven.

– Det var ett otroligt tufft beslut, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Roos Huitzing A-lagsdebuterade för Hammarby redan hösten 2023 och under vårsäsongen i år gjorde hon tio framträdanden för klubbens F19-lag (som nyligen säkrade SM-guldet).

I somras valde dock den unga mittbacken att lämna Hammarby, detta för att testa vingarna utomlands och flytta till den nederländska storklubben PSV Eindhoven.

– Det har varit otroligt kul, speciellt att man fått vara först i Bajen, där jag verkligen kände att det var som en familj, till att nu komma till en klubb där verksamheten är otroligt professionell. Det är en stor anläggning och sådant, vilket också varit något att vänja sig vid, det gick från en plan till sju olika planer. Här är det också väldigt mycket fokus på det individuella, så var det i Bajen också men ändå mer som ett lag. Här jobbar man mycket individuellt och med mycket fokus på att skapa tid åt sig själv eller åt andra, jag tycker det har varit en ganska stor utmaning de här första månaderna, att kunna anpassa sig med det, men det har som sagt varit väldigt kul även om det är annorlunda, säger Roos Huitzing till FotbollDirekt.

Just gällande det individuella så är 17-åringen tydlig med vad hon tycker att hon förbättrat mest. Samtidigt är hon noggrann med att belysa de färdigheter hon fått med sig från åren i Hammarby.

– Jag skulle troligen säga att i mitt spel så är det kanske dribblingar som har förbättrats, kanske även att tänka snabbt. Varannan vecka spelar vi mot killar, vilket gör att det snabba tänket verkligen måste sitta. Sen har jag från Bajen fått med mig väldigt mycket, exempelvis i passningsspelet och så där man kan kombinera. Det är skönt att ha olika sätt i en speluppbyggnad, men också i försvaret.

Hur är det att varannan vecka spela mot killar, är det något du gjort tidigare eller är det nytt för dig?

– Det var verkligen helt nytt och jag blev lite chockad över att man spelar mot killar, de kör också verkligen 100 procent i duellerna, man hann knappt tänka innan man kom i en duell. I Sverige är det ju inte så att man spelar mot killar så mycket eftersom tjejlagen börjar så tidigt, men här är det verkligen vanligt och de sa att det här är något jag måste vänja mig vid. Det är någonting som är en del av utvecklingen i klubben.

Roos Huitzing med flera A-lagsspelare efter segern mot Benfica. Foto: Bildbyrån

Huitzing debuterade som sagt för Hammarby redan 2023 och under 2024 fanns hon vid flera tillfällen med i Hammarbys A-lagstrupp, exempelvis under flera av Champions League-matcherna. Att lämna fotbollsmiljön här hemma var inte lätt, men det svåraste när beslutet väl fattades i somras kanske ändå var att lämna familj och vänner.

– Det var ett otroligt tufft beslut sett till vad jag har i Sverige med familj och vänner. Sen vill jag se fotbollen från olika perspektiv, jag ville lära mig en annan slags fotboll och då tänkte jag att det kan jag bara göra om jag tar det här nu och försöka ta på mig så mycket som möjligt av saker man kan lära sig. Så det var otroligt svårt från personligt håll, men det var otroligt nyttigt för mig fotbollsmässigt.

Hur fungerar det sociala nu, hur ser livet ut utanför fotbollen?

– Jag är ändå född i Nederländerna och pratar språket flytande, så ett lag här var kanske den bästa början utomlands. Vi bor på ett campus, jag tror det är sju spelare från mitt lag som bor här, så vi cyklar tillsammans till träningar, middagar och sådant. Så man får in det sociala varje dag, vilket är väldigt skönt, förklarar 17-åringen.

Är det andra spelare som kommit på samma sätt som du då, från andra länder?

– Jag tror att jag var den första, sen är det några från Belgien också. Sen är ju det ett grannland, så det blir ju ändå ganska nära. Det var dock den första gången någon kom med ett annat spelsätt från vad de är vana vid, så det var ganska kul att det var så.

”Hela känslan av att få den här möjligheten var en ära”

I och med damfotbollens utveckling världen över blir det allt vanligare även för unga tjejer att gå utomlands tidigt. I dagsläget är det fortsatt inte lika vanligt som på pojk- och herrsidan och Huitzing menar på att det är en ära bara att ha fått den här möjligheten.

– Det kändes väldigt bra, hela känslan av att få den här möjligheten var en ära. Jag har ju förberett mig själv i Bajen med alla de här åren av fotboll, så jag kände verkligen att jag är redo att gå ut och göra mitt bästa. Sen är det såklart lite ovanligt att man som tjej går utomlands, man har ju sett alla killar som går till Barcelona, Bayern München, alla dem. Så det är kul att vara en av de få som tagit det steget.

Avslutningsvis, vad är nästa steg för dig nu, vad vill du göra härnäst?

– Det som jag vill göra nu är att lära mig så mycket som möjligt. Jag har fått väldigt bra tips av A-lagsspelare här i PSV, jag har fått väldigt mycket feedback gällande mitt spel kring saker som kanske måste förbättras eller som jag gör bra. Så nu handlar det om att försöka vara den bästa versionen av mig själv, för det kommer göra att jag når högst. Sen såklart också att få så mycket spelminuter som möjligt, avslutar Huitzing.