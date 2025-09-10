Talar ut efter flytten från Malmö: ”Sista tiden var en tuff period”

Nils Zätterström har bytt Malmö FF mot Sheffield United.

Nu berättar den 20-årige mittbacken om valet att byta Sverige mot England.

– Speltiden finns alltid med när man ska ta beslut, säger Zätterström till Sydsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Det var under den föregående allsvenska säsongen som Nils Zätterström, 20, fick sitt stora genombrott i Malmö FF. Detta då han bland annat sänkte Sirius med ett viktigt mål i den 87:e minuten, i sin andra allsvenska match någonsin.

– Det här har man drömt om, att få avgöra en sådan här tajt match. Jag kommer aldrig glömma det, sade han till FotbollDirekt efter matchen i Uppsala förra året.

Därefter har speltiden för den unge mittbacken varierat och under sommaren valde han att byta Malmö mot Sheffield United. Detta för en prislapp på omkring 37 miljoner kronor, enligt uppgifter.

Nu berättar Zätterström om varför han valde att lämna de Himmelsblå.

– Jag ser det egentligen bara som en lärdom. Man får uppleva medgångarna och motgångarna i proffsfotboll. Men sista tiden var en tuff period såklart. Speciellt när jag var i den. Det är ju aldrig kul om man känner att man inte presterar på topp. Samtidigt så är det väl ingen som presterar på topp hela tiden, säger han till Sydsvenskan och fortsätter:

– Jag tror att jag har utvecklats från det. Jag känner att jag har hittat en lite annan nivå i mitt spel nu, speciellt efter sommaren. Hela perioden var lärorik.

Vidare gör inte Zätterström någon hemlighet av att den begränsade speltiden bidrog till England-flytten.

– Alltså speltiden finns ju alltid med när man ska ta beslut. Det är klart. Sedan kom Sheffield med ett väldigt bra upplägg och det är en plats som jag tror att jag verkligen kan ta kliv på under de kommande åren, avslutar han.





