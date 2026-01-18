Tankovic målskytt efter inhopp för Omonia Nicosia
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Muamer Tankovic har spelat för Omonia Nicosia sedan i somras.
Nu har han gjort sitt tredje mål för klubben.
Detta efter att ha bytts in mot Anorthosis Famagusta.
Det var på transferfönstrets sista dag under sommaren som Muamer Tankovic, 30, lämnade Pafos för spel i ligakonkurrenten Omonia Nicosia på Cypern.
Sedan han anslöt till klubben som tränas av Henning Berg hade den förre Hammarby-spelaren gjort två mål och sex assist på 13 ligamatcher.
Nu har han gjort ytterligare en balja.
Det var med ställningen 1-0 som Tankovic byttes in med en timme spelad. 20 minuter senare hade han slagit in sin egen straffretur och fastställt slutresultatet till 2-0.
Omonia Nicosia leder den cypriotiska högstaligan med fem poäng ner till Pafos som har en match mindre spelad.
ΓΚΟΟOOΟΟΟΟOΟΟΟOOOΛ, με Τάνκοβιτς το 2-0 στο 80’! ⚽💥#OMOANO #omonoia #cyprusleague #MD18 pic.twitter.com/OkZE8MkUgO
— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 18, 2026
Den här artikeln handlar om: