Tankovic målskytt efter inhopp för Omonia Nicosia

Muamer Tankovic har spelat för Omonia Nicosia sedan i somras.

Nu har han gjort sitt tredje mål för klubben.

Detta efter att ha bytts in mot Anorthosis Famagusta.

Foto: Bildbyrån

Det var på transferfönstrets sista dag under sommaren som Muamer Tankovic, 30, lämnade Pafos för spel i ligakonkurrenten Omonia Nicosia på Cypern.

Sedan han anslöt till klubben som tränas av Henning Berg hade den förre Hammarby-spelaren gjort två mål och sex assist på 13 ligamatcher.

Nu har han gjort ytterligare en balja.

Det var med ställningen 1-0 som Tankovic byttes in med en timme spelad. 20 minuter senare hade han slagit in sin egen straffretur och fastställt slutresultatet till 2-0.

Omonia Nicosia leder den cypriotiska högstaligan med fem poäng ner till Pafos som har en match mindre spelad.