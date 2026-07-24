Tar över nummer 10 – hånas på sociala medier

Sevilla har en historia av stora stjärnor med nummer 10 på ryggen.

När nu doldisen Peque byter 14 mot tian blir det ramaskri där mittfältaren hånas stort på sociala medier.

”Vilket skämt”, ”han blir aldrig en ny Banega eller Rakitic” är två av en drös negativa kommentarer riktade mot 23-åringen.

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Sedan Europa League-guldet 2023 har det gått utför för Sevilla.

Flera säsonger på raken har storklubben varit nära att åka ur spanska ligan, så även föregående säsong.

Från att ha haft argentinska VM-spelare i sitt lag när Roma besegrades i finalen 2023 har stjärnorna en efter en lämnat Sevilla och ersatts av unga, oprövade förmågor från egna akademin eller från spanska andraligan.

Gerard Fernández, eller Peque som han kallas, är ett sådant exempel. Mittfältaren kom från Racing Santander i Segundan 2024 och nu har han fått det hett om öronen.

Detta då 23-åringen nu bytt från tröja nummer 14 till 10. Tian är inte vilket nummer som helst, speciellt inte i Sevilla med namn som Ever Banega, Ivan Rakitic och bortgångne hemmasonen José Antonio Reyes som tidigare innehavare av tröjnumret.

I samband med att Zona Mixta, som nitiskt bevakar Sevillafotbollen, gick ut med nyheten att doldisen Peque tar över tian från flyktande Alexis Sanchez blev det snabbt ramaskri i kommentarsfältet med det ena hånet efter det andra mot Peque.

”Vilket skämt”, ”han blir aldrig en ny Banega, Rakitic eller Reyes”, ”mot Segundan”, ”en nummer 10 som inte ens spelar” är ett axplock av argsinta Sevillasupportrar som menar att klubben håller på att tappa sin tidigare identitet som en maktfaktor i spansk fotboll.