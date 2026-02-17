Thiago Silva har spelat över 100 landskamper för Brasilien.

Hans son Iago har nu debuterat för det engelska U15-landslaget.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

2020 flyttade Thiago Silva till London och Chelsea. Under sina fyra säsonger i den blåa tröjan spelade brasilianaren 155 matcher och bärgade hem både Champions League och Klubblags-VM.

Trots att Silva lämnade Chelsea 2024 är hans söner Isago, 17, och Iago, 14, fortfarande en del av Londonklubbens akademi.

Lillebror Iago Silva har gått ett steg längre. 14-åringen gjorde nyligen debut för Englands U15-landslag mot Cypern. Han startade som vänsterback i en match som England vann med 3-0.

Trots debuten för England har Iago Silva fortfarande möjligheten att representera Brasilien framöver.

Pappa Thiago Silva är fortfarande aktiv vid 41-års ålder. I december 2026 skrev brassen skrev på för Porto, tolv år efter att han senast representerade klubben. Mittbacken har även spelat för klubbar som Paris Saint-Germain, Milan och Fluminense.

För det brasilianska landslaget har det blivit 113 landskamper.