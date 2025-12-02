Titta bort, Rodrygo – sämst någonsin i Real Madrid

Rodrygo har inte gjort mål på 30 matcher i Real Madrid.

Det är han som anfallare sämst någonsin med i klubbens 123-åriga historia.

Foto: Alamy

Att Rodrygo tappar mark i Real Madrid-hierarkin sedan Xabi Alonso tog över i somras är ingen hemlighet, men även under Carlo Ancelottis sista månader i klubben hade brasilianska landslagsmannen det tufft.

Nu, efter sin mållösa insats mot Girona i helgen (1-1) basuneras det ut minst sagt osmickrande siffror kring brassen i spanska tidningen AS.

Rodrygo har nu inte nätat på 30 matcher, eller 1 339 minuter. Det är han nu sämst någonsin med i Real Madrids 123-åriga historia som anfallare.

Senaste gången Rodrygo nätade var i Champions League mot rivalen Atlético Madrid 4 mars. Senaste målet i La Liga? 19 januari mot Las Palmas.

Den i dag 24-årige Rodrygo kom till Real Madrid redan 2019 och debuterade i Brasiliens A-landslag samma år. Han har på senare tid allt mer kopplats ihop med en flytt till Liverpool.