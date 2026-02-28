Toppens kritik mot 51-procentregeln: ”Ska avskaffas”

Precis som i Sverige finns 51-procentregeln för de tyska klubbarna.

Något https://fotbolldirekt.se/klubb/bayern-munchen/Bayern Münchens klubbpresident Herbert Hainer ställer sig kritisk till.

– Varje klubb ska få bestämma själv, säger han enligt T-Online.

Foto: Alamy

1998 införde det tyska fotbollförbundet 51-procentregeln för klubbarna. Regeln innebär att ”klubbens medlemmar och supportrar”moderföreningen” alltid kommer att ha 51 (50+1) procent av rösterna vad gäller beslutsfattande. Det leder i sin tur till att det blir svårare för nya aktörer att investera i klubbarna. Samma regel gäller i Sverige.

Regeln har varit diskuterad och kritiserad i Tyskland. Detta då det uppstått flera kryphål i den. Tydligaste exemplet är Red Bulls inköp i Leipzig.

Bayern Münchens president Herbert Hainer har länge varit kritisk mot 51-procentregeln. Han menar att den borde upphöra.

– Jag är fast övertygad om att 51-procentregeln ska avskaffas och att varje klubb ska få bestämma själv, säger Hainer enligt T-Online.

Hainer menar att ägarstrukturen påverkar Bundesligas konkurrenskraft i Europa. Han jämför med Premier League där intäkterna från TV-avtal är betydligt större än i Tyskland.

– Inom dessa områden måste Bundesliga bli mer attraktiv, säger han.



