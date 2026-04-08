Tränaren slår fast: Tahirovic har feber
Benjamin Tahirovic har inte spelat på länge.
Nu bekräftar Brøndby-tränaren Steve Cooper att 23-åringen är sjuk.
– Kom tillbaka från landslagsuppehållet med feber, säger han till Tipsbladet.
Benjamin Tahirovic har varit utanför Brøndbys trupp i de senaste matcherna. Det har tidigare spekulerats om att 23-åringen varit ratad av tränaren Steve Cooper då Tahirovic, som spelar för Bosnien, vunnit mot Coopers Wales i playoff-semifinalen. Något tränaren senare skrattade åt.
Den engelske journalisten Ben Jacobs har rapporterat att Tahirovic bett om ursäkt till Cooper under landslagssamlingen.
Nu menar Cooper att Tahirovic är sjuk.
– Ni får tro mig, men Ben har kommit tillbaka från landslagsuppehållet med feber. Vi har inte sett honom på ett par dagar förutom i förrgår (söndag). Han har varit borta i ett par dagar, så jag har inte haft chansen att prata ordentligt med honom, säger Cooper till Tipsbladet.
Benjamin Tahirovic är född i Sverige och representerade FC Djursholm och Vasalund innan han gick till Romas akademi och vidare i Europa.
