Tränaren slår fast: Tahirovic har feber

Benjamin Tahirovic har inte spelat på länge.

Nu bekräftar Brøndby-tränaren Steve Cooper att 23-åringen är sjuk.

– Kom tillbaka från landslagsuppehållet med feber, säger han till Tipsbladet.

Benjamin Tahirovic har varit utanför Brøndbys trupp i de senaste matcherna. Det har tidigare spekulerats om att 23-åringen varit ratad av tränaren Steve Cooper då Tahirovic, som spelar för Bosnien, vunnit mot Coopers Wales i playoff-semifinalen. Något tränaren senare skrattade åt.

Den engelske journalisten Ben Jacobs har rapporterat att Tahirovic bett om ursäkt till Cooper under landslagssamlingen.

Nu menar Cooper att Tahirovic är sjuk.

– Ni får tro mig, men Ben har kommit tillbaka från landslagsuppehållet med feber. Vi har inte sett honom på ett par dagar förutom i förrgår (söndag). Han har varit borta i ett par dagar, så jag har inte haft chansen att prata ordentligt med honom, säger Cooper till Tipsbladet.

Benjamin Tahirovic är född i Sverige och representerade FC Djursholm och Vasalund innan han gick till Romas akademi och vidare i Europa.