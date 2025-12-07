Tränaren till attack mot bollkallarna: ”Jag blir galen”

St. Pauli kryssade mot FC Köln.

Då rasade St. Pauli-tränaren Alexander Blessin.

Anledningen var att han tyckte att bollkallarna inte gjorde vad de skulle, skriver tyska Bild.

Foto: Alamy

St. Pauli har det tufft i Bundesliga. Hamburgklubben ligger näst sist i tabellen efter krysset mot FC Köln under lördagen.

Frustrationen blev påtaglig när St. Pauli-tränaren Alexander Blessin, efter matchen, var upprörd. Ilskan grundade sig i att han tyckte att bollarna som låg längs sidlinjen under matchen, inte fanns kvar i den andra halvleken.

– Jag funderade länge och noga på om jag skulle prata om det, men det bara kliar och brinner inom mig. Jag vill inte förolämpa någon i FC Köln, men den här situationen gör mig fullständigt galen, säger Blessin enligt Bild.

Tränaren menar att bollkallarna inte gjorde som de skulle. Blessin uttryckte även att han ville att de skulle göra som i England där bollarna lämnas på planen i paus.

– Snälla, lämna bollarna ute hela tiden som i England. Då lämnar vi bollpojkarna ifred, och allt kommer att vara rättvist, säger han.

Kölns tränare Lukas Kwasniok håller inte med.

– Jag märkte det aldrig, men när man förlorar är det mer sannolikt att man märker något liknande.